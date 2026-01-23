James Cameron lascia definitivamente gli Stati Uniti: "Tutti sono a collo"

HQ

James Cameron ha annunciato di aver lasciato definitivamente gli Stati Uniti, citando la gestione della pandemia di Covid-19 da parte della Nuova Zelanda come fattore chiave. Parlando con Stuff e in una recente intervista su In Depth con Graham Bensinger, il regista di Avatar ha detto che la decisione è stata "per la sua sanità mentale" e che la sua cittadinanza neozelandese è "imminente."

Cameron, che ha girato gran parte del suo ultimo episodio di Avatar in Nuova Zelanda, ha elogiato la risposta del paese alla pandemia. "La Nuova Zelanda aveva eliminato completamente il virus, due volte," ha detto. "Anche quando è tornato in forma mutata, l'alto tasso di vaccinazione del 98% lo ha tenuto sotto controllo." Ha messo a confronto con gli Stati Uniti, dove i tassi di vaccinazione erano molto più bassi e la divisione politica ostacolava la risposta.

James Cameron // Shutterstock

Descrivendo la vita negli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump come "come guardare un incidente d'auto ripetutamente", Cameron ha criticato l'estrema polarizzazione e il disprezzo per la scienza. "Dove preferiresti vivere?" chiese. "Un posto che crede davvero nella scienza ed è sano di mente, o un posto dove tutti sono a sfidarsi tra loro?"

Cameron e sua moglie possedevano una fattoria in Nuova Zelanda dal 2011, ma hanno deciso di rendere il trasferimento permanente solo dopo la pandemia. La sua partenza riflette una tendenza più ampia di celebrità di Hollywood a trasferirsi all'estero, con figure come George Clooney, Jim Jarmusch, Ellen DeGeneres e Rosie O'Donnell che citano come motivazioni politiche e sociali.