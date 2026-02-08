James Marsden dice che saremo "sbalorditi" da Avengers: Doomsday

HQ

Avengers: Doomsday si sta delineando come un evento cinematografico di supereroi senza pari. Tutti i nostri giocattoli Marvel preferiti si scontraranno tra loro, dagli X-Men ai Fantastici Quattro, con gli Avengers da qualche parte nel mezzo. Vecchi preferiti e volti nuovi sono destinati a entrare in scena, con Robert Downey Jr. di nuovo al centro di tutto.

Parlando con ET Online, uno dei protagonisti di Avengers: Doomsday, James Marsden, ha anticipato cosa avremmo visto, dicendo che il pubblico sarà "sbalordito" dal film. "I fratelli Russo [continuano] ad alzare la posta e la Marvel sta semplicemente dando a tutti ciò che vogliono", ha detto.

Un tease molto più sicuro di quello di Sir Ian McKellen, dato che l'attore di Magneto ha svelato un piccolo spoiler della sua esperienza di ripresa. Dato che il Ciclope di Marsden era uno dei punti focali per i Avengers: Doomsday teaser, sembra che avrà un ruolo piuttosto importante da svolgere. O forse no, come con un cast così numeroso sembra quasi impossibile che tutti abbiano il loro grande momento.