Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno una partita di esibizione in Corea del Sud prima degli Australian Open

Nei prossimi giorni si svolgerà il duello finale tra l'attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per concludere l'anno come numero 1 del mondo, anche se potrebbero non giocare l'uno contro l'altro. E il 2026 inizierà con un duello tra i due, prima ancora di una potenziale finale agli Australian Open, visto che è stata annunciata un'amichevole in Corea del Sud.

Sarà allo Hyundai Card Super Match di Incheon il 10 gennaio, dieci giorni prima del tabellone principale degli Australian Open a Melbourne. Se non giocheranno le ATP Finals la prossima settimana, sarebbe la loro prima partita non ufficiale dal Six Kings Slam di Riyadh a ottobre, un altro torneo di esibizione in cui Sinner ha battuto Alcaraz.

Nelle partite ufficiali, tuttavia, Alcaraz è in vantaggio per 10-5 sull'italiano, con l'ultima partita che risale alla finale degli US Open nell'agosto 2025. Tre delle quattro finali del Grande Slam di questa stagione sono state tra Sinner e Alcaraz, molto più avanti della concorrenza come numero 1 o 2 del mondo (il che significa che possono affrontarsi solo in finale).