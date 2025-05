Jannik Sinner pone "aspettative molto, molto basse" per il suo ritorno al tennis a Roma

HQ

Questa settimana segnerà il ritorno del numero 1 del mondo Jannik Sinner sui campi da tennis, nel suo campo di casa a Roma, gli Internazionali BNL d'Italia. Ha sentito molto la sua mancanza agli appassionati di tennis italiani, ma Sinner sa che non è realistico avere grandi aspettative dopo non aver giocato per tre mesi (a causa della sua squalifica da parte dell'Agenzia Mondiale Antidoping) e ha detto che le sue aspettative sono "molto, molto basse".

"È un torneo con aspettative molto, molto basse in generale per me, si tratta anche di parlare di risultati. Quello che manca è il feedback completo su dove si trova il mio livello. Questo arriverà poi lentamente con il tempo di gioco, dopo la partita del primo turno avrò una buona foto di me stesso, di dove sono", ha detto alla conferenza stampa lunedì.

Sinner ha giocato l'ultima volta la finale degli Australian Open, dove ha battuto Zverev. La sua squalifica è terminata il 4 maggio, ma gli è stato permesso di iniziare ad allenarsi il 13 aprile, a patto che non giocasse con nessun altro tennista professionista.

Sinner spiega che, durante l'allenamento, si sentiva come se non giocasse da molto tempo. "Il corpo deve ancora regolare i tempi, le vesciche nelle mani tornano perché non ci sei più abituato". Il suo obiettivo principale è Parigi, e a Roma è "non battere tutti ma sfidare me stesso".