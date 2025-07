Jannik Sinner si riconcilia con il suo preparatore atletico, licenziato dopo il caso di doping

HQ

Jannik Sinner, che è tornato dalla sua squalifica di tre mesi vincendo Wimbledon ed essendo finalista al Roland Garros, si è riunito con il suo preparatore atletico, Umberto Ferrara, che è stato licenziato dopo l'incidente di Clostebol. Ferrara disse allora che avrebbe danneggiato la sua reputazione.

Tuttavia, ora che il numero 1 del mondo ne ha pagato il prezzo (alcuni sostengono che sia troppo poco), ha riconfermato Ferrara come suo preparatore atletico. La positività di Sinner al Clostebol avvenne quando, sotto la supervisione di Ferrara, il suo fisioterapista Giacomo Naldi utilizzò sulle sue mani uno spray che conteneva una sostanza proibita, che in seguito entrò inconsapevolmente nel corpo di Sinner.

"Umberto ha svolto un ruolo importante nello sviluppo di Jannik fino ad oggi, e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli", ha dichiarato il team di Sinner in un comunicato. "La decisione è stata presa in linea con il team di gestione di Jannik nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli US Open."