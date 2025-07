Nick Kyrgios mette in discussione la vittoria di Jannik Sinner, commentando la vittoria con un asterisco, ricordando la sua condanna al doping

HQ

Nick Kyrgios è stato uno dei giocatori più critici nei confronti di Jannik Sinner e del suo caso di doping: l'italiano, numero 1 del mondo e recente campione di Wimbledon, è risultato positivo a Clostebol durante l'Indian Wells Masters 1.000 dello scorso anno, ed è stato squalificato per tre mesi, senza perdere nessun torneo importante.

"Giornata triste per il tennis. L'equità nel tennis non esiste", ha detto Kyrgios a febbraio, dicendo che "la squadra di Sinner ha fatto tutto ciò che era in suo potere per andare avanti e prendere una squalifica di 3 mesi, nessun titolo perso, nessun premio in denaro perso".

Questa volta, senza dilungarsi, il giocatore australiano ha semplicemente postato un asterisco su X (Twitter).

Tutti capirono cosa intendeva: stava mettendo in dubbio che la vittoria di Sinner non fosse meritata in quanto Sinner avrebbe dovuto ricevere una punizione maggiore. Mentre nessuno mette in dubbio che Sinner abbia giocato Wimbledon in modo pulito, molti tennisti, non solo Kyrgios, ritengono che Sinner avrebbe dovuto ricevere una squalifica più lunga e invece ha ricevuto un trattamento di favore dato il suo status o le risorse economiche pagando una squadra legale, poiché ha scontato solo una sospensione di tre mesi, concordata tra il giocatore e l'Agenzia mondiale antidoping. convenientemente tra i Grandi Slam, in modo da non perdere molti punti in classifica.

Nel suo repost, alcune persone si schierano con Kyrgios, deridendo Sinner come "Doper". Altri, tuttavia, hanno risposto confrontando gli stati di Sinner con quelli di Kyrgios, con uno di loro che sostiene che l'asterisco significa che l'unica finale del Grande Slam che ha ottenuto, Wimbledon 2022, è stata perché Nadal ha dato un walkover in semifinale.