Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz Cincinnati Open LIVE: tutti gli aggiornamenti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si incontrano di nuovo alla finale del Cincinnati Open, l'ultima tappa prima degli US Open. Forse prevedibilmente, dato che questi due tennisti sembrano essere uno o due gradini sopra tutti gli altri, e come teste di serie, si scontrerebbero solo in finale.

Questa è la quarta finale tra le due quest'anno: Alcaraz ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Sinner ha dominato a Wimbledon, e sembra inarrestabile, soprattutto sui campi in cemento, dove non solo difenderà i 1.000 punti di Cincinnati dell'anno scorso, ma anche i 2.000 degli US Open. Alcaraz, però, non ha nulla da perdere e molto da vincere nel suo obiettivo di riconquistare il titolo di numero 1 del mondo...

Qui seguiremo la partita in diretta, che prenderà il via alle 20:10 BST delle 21:10 CEST.

LIVE: Alcaraz vs Sinner in diretta alla finale di Cincinnati in diretta:

Imposta 1

Sinner 0 - 1 Alcaraz: La partita è iniziata nel miglior modo possibile per Alcaraz, strappando il servizio a Sinner nel primo game.

Sinner 0 - 3 Alcaraz: Sinner ha vinto i primi punti, ma sembra stranamente a disagio, e Alcaraz rompe la sua seconda di servizio e ottiene una notevole leva.

Sinner 0 - 5 Alcaraz: Alcaraz non trova ancora molta resistenza da parte di Sinner e si aggrappa al primo set del match. Sinner commette un doppio fallo, concede il quinto game ad Alcaraz, il suo volto mostra chiaramente quanto sia preoccupato.

Come guardare Alcaraz vs. Sinner in diretta

Come per la maggior parte dei circuiti ATP, è possibile seguire la finale del Cincinnati Open (così come l'imminente US Open del prossimo fine settimana) per lo più solo sui canali a pagamento. Questo è un elenco delle emittenti delle principali competizioni tennistiche maschili (e femminili):



Belgio: Telenet



Danimarca: TV2



Francia: Eurosport



Germania, Austria: Sky Deutschland



Italia: Sky Italia



Portogallo: Sport TV Portogallo



Spagna: Movistar



Regno Unito, Irlanda: Sky UK

