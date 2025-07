Jasper Philipsen si sottopone con successo all'intervento chirurgico dopo la caduta al Tour de France: "È stato vittima di qualcosa di cui non era coinvolto"

HQ

Jasper Philipsen, ciclista belga che ha vinto la tappa inaugurale del Tour de France, ed era in testa alla classifica, ha subito una grave caduta nella tappa 3, tra Valenciennes e Dunkerque. La sua maglia verde, data al leader del tour, era strappata, e oggi abbiamo appreso che aveva una frattura della clavicola scomposta e due costole rotte. Anche la sua schiena è stata ustionata dall'eruzione cutanea.

Il suo team, Alpecin-Deceuninck, ha pubblicato martedì mattina una foto di Philipsen, sorridente in un ospedale di Anversa, in Belgio, dove è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico all'articolazione acromioclavicolare. "Ora inizia la strada per la guarigione e noi saremo dietro di lui fino in fondo", ha detto la sua squadra.

"Jasper è stato vittima di qualcosa in cui non era totalmente coinvolto, questo è chiaro" ha detto Philip Roodhooft, co-proprietario del team "Ad essere onesti, gli altri due si scontrano o si schiantano, ma non si tratta di incolpare. È stato solo uno stupido incidente, qualcosa che può succedere", ha aggiunto, tramite CyclingWeekly.

Dopo il ritiro di Philipsen, Biniam Girmay dell'Intermarché-Wanty è temporaneamente in testa alla classifica dei velocisti, mentre l'australiano Kaden Groves, al suo debutto al Tour de France quest'anno, sarà la migliore speranza della squadra quest'anno.