JBL annuncia le cuffie on-ear JBL Live 780NC e JBL Live 680NC

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JBL è uno dei marchi più impegnati nell'audio, e qui su Gamereactor abbiamo già riportato le sue nuove uscite e persino recensito alcuni dei suoi prodotti. Il marchio ha appena annunciato i nuovi JBL Live 780NC e JBL Live 680NC, che costeranno rispettivamente 250 e 160 dollari e sono ora disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale di JBL.

La JBL Live 780NC è dotata di un driver dinamico da 40mm con diaframma composto ed è compatibile con JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0, Personal Sound Amplification, EQ a basso volume e LDAC per Hi-Res Audio Wireless su dispositivi compatibili, True Adaptive Noise Cancelling 2.0 con 6 microfoni, equalizzatore di chiamata, ottimizzatore del livello audio e una durata della batteria stimata di 80 ore.

Nel frattempo, il JBL Live 680NC dispone di un driver dinamico da 40mm con diaframma composto, JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0, LDAC per Hi-Res Audio Wireless su dispositivi compatibili, True Adaptive Noise Cancelling 2.0 con 4 microfoni, equalizzatore chiamata, ottimizzatore del livello audio e anche una durata stimata di 80 ore.

Entrambi i modelli hanno caratteristiche simili, quindi dovrai provarli per apprezzare davvero la differenza oltre il fatto che uno è over-ear e l'altro on-ear.

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