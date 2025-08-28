Gamereactor

Jennifer Lawrence riceve il Premio Donostia al Festival di San Sebastian

Jennifer Lawrence presenterà anche il suo ultimo successo a Cannes: Die, My Love.

È stato appena annunciato che Jennifer Lawrence sarà celebrata con il massimo riconoscimento del San Sebastian Film Festival 2025, che culminerà in una serata di gala e in una proiezione speciale del suo ultimo film (Die, My love), uno dei preferiti di Cannes con lei e Robert Pattinson.

Conosciuta per una serie di interpretazioni acclamate e per la sua crescente influenza come produttrice, Lawrence continua a lasciare il segno sia davanti che dietro la macchina da presa. Il suo film si unirà a una serie di candidature, tra cui opere di registi rinomati e talenti emergenti.

Ballad of a Small Player di Edward Berger, con Colin Farrell, è tra le ultime aggiunte alla lista. Naturalmente, se volete conoscere maggiori dettagli, potete consultare la guida completa alla 73ª edizione del Festival di San Sebastian attraverso il seguente link.

Festival del Cinema di San Sebastian 2025


