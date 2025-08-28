Jennifer Lawrence riceve il Premio Donostia al Festival di San Sebastian

HQ

È stato appena annunciato che Jennifer Lawrence sarà celebrata con il massimo riconoscimento del San Sebastian Film Festival 2025, che culminerà in una serata di gala e in una proiezione speciale del suo ultimo film (Die, My love), uno dei preferiti di Cannes con lei e Robert Pattinson.

Conosciuta per una serie di interpretazioni acclamate e per la sua crescente influenza come produttrice, Lawrence continua a lasciare il segno sia davanti che dietro la macchina da presa. Il suo film si unirà a una serie di candidature, tra cui opere di registi rinomati e talenti emergenti.

Ballad of a Small Player di Edward Berger, con Colin Farrell, è tra le ultime aggiunte alla lista. Naturalmente, se volete conoscere maggiori dettagli, potete consultare la guida completa alla 73ª edizione del Festival di San Sebastian attraverso il seguente link.