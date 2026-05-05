Jesse Derry del Chelsea portato in ospedale durante il debutto in Premier League, pubblica su Instagram dopo una commozione cerebrale

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La sconfitta per 1-3 del Chelsea contro il Nottingham Forest in casa lunedì, la sesta sconfitta consecutiva in Premier League che quasi definitivamente ha posto fine alle loro possibilità di accedere in Champions League la prossima stagione, ha visto il debutto in campionato del diciottenne Jesse Derry, ex giocatore formato al Crystal Palace e ingaggiato dal Chelsea nel 2025.

Derry, anch'egli giocatore della nazionale inglese Under 19, aveva debuttato in prima squadra in una partita di FA Cup a febbraio, e ha debuttato in campionato come titolare lunedì, ma ha subito una commozione cerebrale quando si è sbattuto contro l'avversario Zach Abbot al 45° minuto. Questo ha portato a un rigore per il Chelsea che Cole Palmer ha sbagliato, parato dal portiere del Forest Matz Sels.

Derry fu espulso dal campo con ossigeno mentre perdeva conoscenza e portato in ospedale. Il club ha poi pubblicato che Derry è "cosciente, parla e sottopone controlli precauzionali" e tutti i segnali erano positivi. Lunedì, il ragazzo ha pubblicato su Instagram che sta bene, che è stato un sogno che si avvera a partire da Stamford Bridge, ringraziando compagni di squadra, il personale medico del Chelsea, tutti l'ospedale di St Mary's e i suoi tifosi per il loro supporto.