Jonas Vingegaard ammette di aver avuto brutte giornate, ma è orgoglioso di essere "migliore di quanto non sia mai stato"

Jonas Vingegaard è arrivato secondo al Tour de France 2025, stesso risultato del 2024, dopo aver vinto il Tour due volte di fila nel 2022 e nel 2023. Il 28enne ciclista danese della Visma-Lease a Bike è stato l'unico ad avvicinarsi alla sfida con Pogacar, finendo a 4 minuti e 24 secondi di ritardo (il terzo in classifica generale, Florian Lipowitz, ha chiuso a 11 minuti da Pogacar, ma non si è mai sentito abbastanza minaccioso e il risultato è stato prevedibile.

Il bilancio finale per Vingegaard, come lui stesso ha ammesso alla stampa dopo la gara, è misto, con giornate buone e cattive, ma vede gli aspetti positivi (via Cycling Weekly).

"In alcune tappe, almeno, ho avuto il livello più alto che abbia mai avuto. E penso che anche in altre tappe, ho avuto il livello più basso per molti anni - anche se erano più che altro brutte giornate, ad essere onesti. Era una sorta di conferma che sono migliore di quanto non sia mai stata. Ma ha anche dimostrato che posso avere qualche brutta giornata".

Vingegaard ha visto le sue possibilità di lottare per il Tour quasi svanire completamente nella cronometro di Caen (tappa 5) e nella salita di Hautacam (tappa 12), perdendo un totale di 3 minuti e 15 secondi, ma ha comunque lottato per ottenere alcuni dei suoi migliori risultati nella sua carriera, senza dare alcuna possibilità ad altri corridori. E ha confermato che sarà alla Vuelta a España il mese prossimo, una gara che probabilmente Pogacar salterà. Ha anche ammesso di voler provare il suo primo Giro d'Italia, forse l'anno prossimo.