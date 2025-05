Jorge Martín rompe il silenzio e conferma l'intenzione di lasciare Aprilia entro il 2026: "Non c'è conflitto né colpa"

HQ

La tensione tra Jorge Martín, campione della MotoGP nel 2024 (con una squadra diversa, la Ducati), e la sua nuova squadra per il 2025, Aprilia, è esplosa. Il pilota madrileno ha pubblicato una dichiarazione in cui conferma il suo desiderio di lasciare la squadra nel 2026 e utilizzerà per questo una clausola del suo contratto che dice che, dopo sei gare, non è un serio contendente per il titolo, gli è permesso di negoziare con altre squadre.

Pochi avrebbero potuto prevedere che sarebbe stato così un anno fa, quando è stato fatto l'accordo. Ma una serie di incidenti ha fatto sì che Martín abbia saltato tutti i Gran Premi finora, ad eccezione del Qatar, dove ha subito un'altra caduta e non ha terminato.

«Di fronte alla necessità di prendere una decisione entro una data stabilita nel contratto, ho scelto di esercitare il mio diritto di essere rilasciato per la stagione 2026», ha detto Martín in una dichiarazione sui social media.

Martín sostiene di non aver violato il contratto. "Quando l'abbiamo firmato, ho concordato con Aprilia che se non fossero state soddisfatte determinate condizioni, mi sarei riservato di decidere il mio futuro per il 2026. Questa era una condizione essenziale per me per accettare l'offerta contrattuale in quel momento".

Aprilia, reagendo alle prime notizie secondo cui Martín stava pensando di andarsene (cosa confermata ora), ha dichiarato che avrebbe intrapreso azioni legali contro Martín per violazione del contratto. Martín se ne sarebbe andato serenamente ("Non c'è nessun conflitto o colpa"), senza incolpare la squadra per le sue cadute, aggiungendo che "apprezzo la moto, la squadra e l'impegno di tutti coloro che sono coinvolti nel progetto", ma chiarendo che vuole uscire da Aprilia entro il 2026.