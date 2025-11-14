Jorge Martín spiega perché ha deciso di tornare proprio per l'ultima gara della MotoGP

HQ

Jorge Martín è tornato in sella a una moto per l'ultimo Gran Premio della stagione MotoGP a Valencia, in Spagna. Il vincitore del 2024 ha avuto un "anno di merda", secondo le sue stesse parole, dopo una serie quasi infinita di incidenti che gli hanno causato gravi lesioni. La sua stagione è iniziata a luglio, dopo due incidenti, ma è caduto di nuovo con Marco Bezzecchi nel GP del Giappone e ha avuto un infortunio alla spalla, tornando giusto in tempo per il finale di stagione.

In totale, Martín è apparso solo in otto dei 22 Gran Premi della stagione. Nessuno può dargli torto se decide di saltare la gara di questo fine settimana, ma "volevo mettermela alle spalle. Non volevo stare a casa fino a febbraio. Ho lavorato sodo per essere qui questo fine settimana. Il mio obiettivo è iniziare a lavorare verso il 2026; Per me, questo è già un test."

Parlando con RTVE, Martín (che in precedenza si era guadagnato il soprannome di "Martinator" proprio per i suoi numerosi infortuni nella sua carriera) che "è stato un anno di più apprendimento, di pensare che né i momenti buoni sono così buoni, né quelli brutti così brutti, alla fine devi essere un po' più neutrale e sapere che a causa di un anno che è stato un colpo nella mia carriera sportiva, Non definirà come sarà tutta la mia carriera in seguito".

Martín dice di sentirsi bene e mentalmente più forte che mai: "Avrei potuto fermarmi e aspettare fino al prossimo anno, fino a febbraio, per ricominciare da zero, ma se c'è una cosa che ho imparato, è che amo questo sport più di quanto avessi mai immaginato, perché dopo un anno come questo avrei potuto semplicemente non venire a Valencia, Ho aspettato, ma se c'è una cosa che ho capito è che amo molto questo sport e che voglio correre in moto per molti anni ancora".