Josh Malerman anticipa cosa aspettarsi dal suo prossimo romanzo, intitolato Her Majesty, in uscita nel 2027

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Sebbene molti conoscano l'autore Josh Malerman come autore di Bird Box e di altri successi recenti come Malorie e Incidents Around the House, presto sarà conosciuto anche come il creatore di un'altra storia, dato che il suo prossimo libro è previsto in uscita già nel 2027.

Durante il nostro periodo al Celsius 232 Festival in Spagna, abbiamo avuto il lusso di parlare con Malerman di una varietà di argomenti, non ultimo della serie Bird Box e di come lui vorrebbe scrivere un terzo romanzo della saga.

Inoltre, Malerman ci ha parlato dei suoi piani immediati, che includono questa nuova storia in uscita nel 2027 intitolata 'Her Majesty'. Dato che aveva finito di scrivere il libro "letteralmente 10 giorni fa" al momento della registrazione dell'intervista, dovevamo sapere di più su cosa aspettarci dal romanzo. Malerman ha acconsentito e ha fornito una sinossi e una scaletta interessanti.

"Sua Maestà. Uscirà nel 2027. Mettiamola così. Si apre con quattro fratelli che stanno discutendo su cosa fare riguardo agli ultimi desideri davvero strani della madre. I spaventosi ultimi desideri della loro madre. Ed è un dibattito su se possiamo realizzare questi ultimi desideri. Dovremmo, dovremmo onorare qualche ultimo desiderio? Tipo, lascia che ti chieda, se una persona cara dicesse: 'ehi, ascolta, quando me ne andrò, voglio che mi metta in una bara e mi butti via in mare.' Ti diresti: 'Non posso, non posso farlo, amico. Non posso.' Ma se lo chiedessero? Quindi il libro si apre con quattro fratelli che hanno una conversazione così e da lì tutto degenera."

La data esatta di uscita di questo nuovo libro deve ancora essere determinata, ma per ulteriori articoli di Malerman potete seguire la nostra intervista completa (con sottotitoli locali), dove parliamo anche del suo processo creativo e dell'adattamento di Incidents Around the House.