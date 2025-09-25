Juan Ayuso entra ufficialmente a far parte di Lidl-Trek fino al 2030

HQ

Juan Ayuso, il 23enne ciclista spagnolo vincitore di due tappe a La Vuelta a España 2025, è entrato ufficialmente a far parte di Lidl-Trek, dopo il suo famoso disaccordo con l'UAE Team Emirates XRG (la sua uscita è stata annunciata a metà gara, e Ayuso li ha definiti "dittatura" con il Grand Tour ancora in corso).

Ayuso ha firmato per cinque anni con la squadra americana, con sede negli Stati Uniti. "Cronoman e scalatore di talento, Ayuso ha già dimostrato di essere uno dei corridori a tappe più emozionanti del gruppo", afferma Lidl-Trek in un comunicato.

Ayuso ha ottenuto un terzo posto a La Vuelta 2022, ha vinto una tappa al Giro d'Italia 2025 e ha anche ottenuto vittorie all'Itzulia Basque Country e alla Tirreno-Adriatico. Il direttore generale di Lidl-Trek, Luca Guercilena, afferma di essere già uno dei migliori scalatori e cronoman al mondo.

"Dall'esterno si vede che il Team ha costruito un'identità forte, con molta unità e ambizione. Il progetto a lungo termine che stanno mettendo insieme è qualcosa di davvero unico e speciale. Sembra un luogo in cui posso fare il passo successivo nel mio sviluppo, circondato da corridori e staff che condividono gli stessi obiettivi", ha detto Ayuso.