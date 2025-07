Julio César Chávez Jr. sarà espulso per scontare la pena in Messico, dice il presidente messicano La presidente messicana Claudia Sheinbaum conferma gli sforzi per riportare il pugile ad affrontare le accuse di traffico di armi.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Messico . Julio César Chávez Jr. dovrebbe essere deportato dagli Stati Uniti in Messico dopo la sua recente detenzione a Los Angeles, ha detto venerdì il presidente messicano Claudia Sheinbaum.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum, nella sua consueta conferenza stampa mattutina, ha dichiarato che il Messico ha un mandato di arresto per lui dal 2023. "In modo che ci sia un'espulsione e che possa scontare la pena, questo è il processo su cui sta lavorando l'ufficio del procuratore generale". Secondo le autorità messicane, un mandato legato a un caso di traffico di armi ha spinto a rinnovare gli sforzi per garantire il suo ritorno. Sebbene i funzionari degli Stati Uniti abbiano sollevato preoccupazioni su possibili connessioni con i cartelli, il suo team legale ha fermamente negato qualsiasi illecito. Julio Cesar Chavez Jr. alla conferenza stampa di Jake Paul vs. Julio Cesar Chavez Jr. tenutasi all'Avalon di Hollywood, USA, il 14 maggio 2025 // Shutterstock