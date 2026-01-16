Kathleen Kennedy lascia il posto di Dave Filoni, che prende il comando di Star Wars

HQ

Lucasfilm ha ora confermato ufficialmente il cambiamento di leadership su cui si speculava da tempo. Kathleen Kennedy si dimette da presidente dopo 14 anni in questo ruolo, affidando la responsabilità a Dave Filoni, che assumerà la carica di presidente e chief creative officer. Allo stesso tempo, Lynwen Brennan assumerà un ruolo più rilevante come co-presidente con responsabilità per il business e la produzione dell'azienda.

Per voi lettori di Gamereactor, questo sviluppo risulterà familiare. In passato abbiamo riportato informazioni che suggerivano che Dave Filoni fosse destinato a prendere il posto quando Kennedy lasciò la presidenza. Con la sua lunga storia in Lucasfilm, da The Clone Wars ad Ahsoka e The Mandalorian, Filoni è da tempo considerato l'erede creativo con profonde radici sia nella visione dei fan che di George Lucas.

Con Filoni al timone creativo e Brennan come contrappeso stabile nel settore business, Lucasfilm segna ora l'inizio di un nuovo capitolo. Esattamente come questo plasmerà il futuro di Star Wars resta da vedere, ma il cambiamento nella leadership segnala chiaramente che Disney vuole portare una direzione creativa e una pianificazione a lungo termine sotto una guida più unificata.

Pensi che Lucasfilm stia prendendo la decisione giusta qui?