Kevin Feige affronta le speranze di ottenere un Wolverine di dimensioni accurate nei fumetti nel MCU

Uno dei momenti più belli di Deadpool & Wolverine è stato verso l'inizio del film, quando Wade Wilson ha esplorato il Multiverso alla ricerca di un compagno artigliato che lo aiutasse nel suo viaggio. Questo ci ha introdotto a una serie di varianti di Wolverine, tra cui il Cavillerine e anche un esilarante eroe di dimensioni accurate come fumetti. Ma dovremmo mai aspettarci che un "re corto" Wolverine diventi lo status quo nel Marvel Cinematic Universe ? Marvel Studios il capo Kevin Feige ha fornito una risposta.

Parlando con Collider, Feige ha dichiarato che "questo è un esempio, sì, di qualcosa dei fumetti che non è stato fatto. [Ride]." Ha poi proseguito spiegando come potrebbe alla fine diventare una realtà per tutti coloro che là fuori sbuffano speranza.

"Non parlerò della composizione dei personaggi che saranno nel primo film, ma guarderò a Galactus. Guarda Azzardo in Deadpool & Wolverine. Guardate Wolverine in Deadpool & Wolverine. Vogliamo abbracciare ciò che non è stato abbracciato 25 anni fa, quando ero in giro per quei primi film degli X-Men, ovvero quei [disegni] accurati nei fumetti".

Per il momento, sembra che dovremmo rimanere a nostro agio con la famosa versione di Hugh Jackman del Mutant, anche se potrebbe forse essere temporaneo poiché si dice che il Avengers: Secret Wars del 2027 sia un reset della linea temporale e un modo per riformulare molti personaggi preferiti dai fan...