Kill the Brickman è un costruttore di proiettili rompi-mattoni che è appena caduto nell'ombra su PC e Xbox

In seguito all'immenso successo di Vampire Survivors, lo sviluppatore Poncle ha deciso di abbracciare un percorso di pubblicazione invece di accumulare la sua ricchezza. Lo studio indipendente si è mosso per aiutare altri sviluppatori indipendenti a far debuttare le loro idee e questo ha recentemente incluso il lancio di Berserk or Die, che presto sarà seguito da un costruttore di proiettili che rompe mattoni.

Conosciuto come Kill the Brickman, questo è un gioco stravagante che consiste nell'abbattere i mattoni senzienti che hanno invaso la Terra. In sostanza, l'idea è quella di afferrare un'arma, creare un equipaggiamento di proiettili e oggetti che rendano i tuoi colpi più efficaci e poi attaccare il Brickmen nel tentativo di sconfiggerli e salvare il mondo.

Il gioco a turni è descritto come tale in un comunicato stampa: "Fatti strada attraverso i capitoli, affronta oltre una dozzina di nemici d'élite e dieci potenti boss e scopri sinergie che trasformano il tuo umile spara-pipì in un cannone portatile che sfida la galassia. Immagina Tetris, ma se i mattoni avessero problemi di rabbia e un gusto per la carne umana. Con centinaia di reliquie e una varietà di opzioni di costruzione, la profondità qui va molto più in profondità del semplice mirare e sparare.

Proveniente dallo sviluppatore Doonutsaur, Kill the Brickman è attualmente disponibile su PC e console Xbox.