Kill the Brickman è un costruttore di proiettili rompi-mattoni che è appena caduto nell'ombra su PC e Xbox
Il gioco è apparso all'Xbox Gamescom Showcase ed è stato pubblicato da Poncle.
In seguito all'immenso successo di Vampire Survivors, lo sviluppatore Poncle ha deciso di abbracciare un percorso di pubblicazione invece di accumulare la sua ricchezza. Lo studio indipendente si è mosso per aiutare altri sviluppatori indipendenti a far debuttare le loro idee e questo ha recentemente incluso il lancio di Berserk or Die, che presto sarà seguito da un costruttore di proiettili che rompe mattoni.
Conosciuto come Kill the Brickman, questo è un gioco stravagante che consiste nell'abbattere i mattoni senzienti che hanno invaso la Terra. In sostanza, l'idea è quella di afferrare un'arma, creare un equipaggiamento di proiettili e oggetti che rendano i tuoi colpi più efficaci e poi attaccare il Brickmen nel tentativo di sconfiggerli e salvare il mondo.
Il gioco a turni è descritto come tale in un comunicato stampa: "Fatti strada attraverso i capitoli, affronta oltre una dozzina di nemici d'élite e dieci potenti boss e scopri sinergie che trasformano il tuo umile spara-pipì in un cannone portatile che sfida la galassia. Immagina Tetris, ma se i mattoni avessero problemi di rabbia e un gusto per la carne umana. Con centinaia di reliquie e una varietà di opzioni di costruzione, la profondità qui va molto più in profondità del semplice mirare e sparare.
Proveniente dallo sviluppatore Doonutsaur, Kill the Brickman è attualmente disponibile su PC e console Xbox.