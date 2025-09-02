Kim Jong Un arriva a Pechino su un treno blindato

HQ

Le ultime notizie su Cina e Corea del Nord . Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha raggiunto Pechino sul suo caratteristico treno verde, un modo di viaggiare lento ma fortemente fortificato preferito dai leader del paese per decenni.

Testimoni hanno riferito di aver visto il treno, adornato con emblemi nazionali, entrare in città prima che un corteo partisse dalla stazione. Kim si unirà al presidente cinese Xi Jinping e ad altri leader internazionali in una parata militare per commemorare la fine della seconda guerra mondiale.

Il treno, che offre uno spazio sicuro e privato per le discussioni, ha precedentemente trasportato Kim in viaggi in Cina, Russia e Vietnam. Le carrozze sono dotate di uffici, alloggi di sicurezza e servizi per ospitare il leader e il suo entourage.

Questo viaggio continua la lunga tradizione della famiglia regnante della Corea del Nord che si affida ai viaggi in treno per le visite all'estero di alto profilo. Questa particolare visita includerà Xi, che ospiterà Putin e Kim a Pechino (puoi saperne di più qui). Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.