King of Meat chiuderà ad aprile con rimborsi per il gioco

Creare un titolo live-service, un progetto che richiede una comunità ampia e attiva per essere classificato come un successo, sta diventando un'impresa sempre più difficile e rischiosa. Solo nel 2026, Highguard ha fatto molti titoli per il suo fallimento piuttosto catastrofico, ma man mano che proseguiamo fino a febbraio è stato confermato che uno dei nuovi progetti live della fine del 2025 sarà pronto ad affrontare la musica.

Il King of Meat di Glowmade chiuderà già dal 9 aprile. Il titolo cooperativo, con un grande focus sui contenuti generati dagli utenti, non ha ancora raggiunto il pubblico che sperava di raggiungere e, quindi, circa sei mesi dopo il suo arrivo, il gioco chiuderà, con i server fuori uso, la completa giocabilità neutralizzata e i rimborsi emessi a chiunque abbia ottenuto una copia dal lancio di ottobre.

La dichiarazione di Glowmade spiega: "Nonostante la creatività e l'innovazione che Glowmade ha portato a King of Meat, purtroppo il gioco non ha trovato il pubblico che speravamo. Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di concludere il nostro investimento nel gioco, e i server di King of Meat chiuderanno il 9 aprile 2026. I giocatori potranno accedere e giocare a tutti i contenuti esistenti fino ad allora, quindi vi incoraggiamo a godervi il tempo che vi resta nel gioco con i vostri compagni Contender."

Come ci si aspetterebbe, non ci saranno più aggiornamenti di contenuto per il gioco prima della sua chiusura, ma i giocatori potranno spendere tutte le risorse e le valute che hanno prima della chiusura dei server, solo per aggiungere qualche altro cosmetico alla loro collezione prima che la collezione venga persa per sempre.

Sei sorpreso da questa notizia? Come parte della nostra recensione, eravamo un po' preoccupati che King of Meat potesse affrontare un destino simile, come potete leggere qui.