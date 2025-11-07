Kingdom Come: Deliverance II è attualmente gratuito
Una scusa perfetta per rivisitare il mondo medievale splendidamente realizzato di Warhorse Studios (o viverlo per la prima volta) prima che la sua terza grande espansione arrivi entro la fine dell'anno.
Sei pronto per un po' di follia medievale? Allora siamo felici di annunciare che lo squisito Kingdom Come: Deliverance II è completamente gratuito fino al 10 novembre. E se decidessi di acquistarlo, puoi farlo con uno sconto del 40%. All'inizio di quest'anno, abbiamo elogiato il gioco nella nostra recensione e abbiamo scritto che "il mondo è fatto per essere esplorato. Ogni scena è degna di essere fotografata ed è difficile non essere travolti da tutto il lavoro che Warhorse Studios ha riversato nella loro creazione".
Da allora, Warhorse è anche riuscito a rilasciare due espansioni: Brushes with Death e Legacy of the Forge. La terza e presumibilmente ultima espansione, intitolata Mysteria Ecclesiae, dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno. Quindi, se per qualche motivo ti sei perso questo gioiello di mezza età, allora ora è il momento perfetto per concederti.
Giocherai a Kingdom Come: Deliverance II questo fine settimana?