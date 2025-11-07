Kingdom Come: Deliverance II è attualmente gratuito

HQ

Sei pronto per un po' di follia medievale? Allora siamo felici di annunciare che lo squisito Kingdom Come: Deliverance II è completamente gratuito fino al 10 novembre. E se decidessi di acquistarlo, puoi farlo con uno sconto del 40%. All'inizio di quest'anno, abbiamo elogiato il gioco nella nostra recensione e abbiamo scritto che "il mondo è fatto per essere esplorato. Ogni scena è degna di essere fotografata ed è difficile non essere travolti da tutto il lavoro che Warhorse Studios ha riversato nella loro creazione".

Da allora, Warhorse è anche riuscito a rilasciare due espansioni: Brushes with Death e Legacy of the Forge. La terza e presumibilmente ultima espansione, intitolata Mysteria Ecclesiae, dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno. Quindi, se per qualche motivo ti sei perso questo gioiello di mezza età, allora ora è il momento perfetto per concederti.

Giocherai a Kingdom Come: Deliverance II questo fine settimana?