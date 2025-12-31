Kiribati inaugura il 2026 con l'inizio delle prime celebrazioni di Capodanno al mondo

HQ

Le prime celebrazioni del 2026 si svolgono su Kiritimati, un atollo nella remota nazione pacifica di Kiribati, segnando l'inizio del nuovo anno alle 10:00 GMT / 11:00 CET. Kiritimati ospita circa 6.500 abitanti ed è parte dei 33 atolli di Kiribati, che insieme si estendono su più di 3,5 milioni di chilometri quadrati dell'Oceano Pacifico. Kiribati fece notizia negli anni '90 quando modificò i suoi orologi lungo la linea internazionale del data, così che tutte le isole condividessero la stessa data. Questo ha reso Kiritimati la prima isola al mondo ad accogliere il nuovo anno, titolo che detiene ancora oggi.

