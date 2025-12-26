Kobbie Mainoo sarà "il futuro del Manchester United", dice Ruben Amorim

HQ

Manchester United e Newcastle si incontrano oggi in Premier League, l'unica partita del Boxing Day (ma ci sono molte altre partite nel weekend come al solito) e potrebbe essere una partita importante per Kobbie Mainoo, giovane diplomato al Manchester United e internazionale inglese ventenne che è stato per lo più escluso dalla squadra di Ruben Amorim, ma può beneficiare dell'infortunio di Bruno Fernandes.

Il giocatore portoghese si è infortunato durante la sconfitta per 2-1 di domenica scorsa contro l'Aston Villa, a causa di un problema al bicipite femorale che potrebbe tenerlo fuori dal campo per un mese. Amorim ha detto del suo connazionale che è "impossibile da sostituire" e, come uno dei suoi giocatori più fidati, ha iniziato in tutte le 17 partite di campionato con lo United in questa stagione.

Ma la verità è che ora qualcuno deve prendere il suo posto, almeno per un mese, e alcuni si aspettano che sia ora. Aimoo non fa parte dell'undice titolare sotto Amorim per la Premier League da maggio 2025, una sconfitta per 2-0 contro il West Ham. Amorim ha detto di lui che sarà "il futuro del Manchester United, "questa è la mia opinione, deve solo aspettare la sua occasione e tutto può cambiare nel calcio in due giorni" (via SkySports).

Questo mette anche un drastico fine alle voci secondo cui Mainoo avrebbe lasciato la squadra in prestito a gennaio. Il ventenne aveva attirato interesse dall'Europa, ma Amorim dice che la squadra è già a corto di giocatori: "Se non troviamo qualcuno, è difficile [lasciare che Mainoo se ne vada]. Anche con una squadra completa, siamo più corti con qualcosa che può succedere qui."

"Pochi giorni prima [del suo infortunio], stavamo parlando del fatto che Kobbie non ha i minuti che merita o di cui ha bisogno". Pensi che Kobbie Mainoo avrà la sua occasione di brillare questo mese senza Bruno Fernandes per il Manchester United?