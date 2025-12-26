Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Kobbie Mainoo sarà "il futuro del Manchester United", dice Ruben Amorim

Kobbie Mainoo potrebbe finalmente avere la sua occasione dopo l'infortunio di Bruno Fernandes.

HQ

Manchester United e Newcastle si incontrano oggi in Premier League, l'unica partita del Boxing Day (ma ci sono molte altre partite nel weekend come al solito) e potrebbe essere una partita importante per Kobbie Mainoo, giovane diplomato al Manchester United e internazionale inglese ventenne che è stato per lo più escluso dalla squadra di Ruben Amorim, ma può beneficiare dell'infortunio di Bruno Fernandes.

Il giocatore portoghese si è infortunato durante la sconfitta per 2-1 di domenica scorsa contro l'Aston Villa, a causa di un problema al bicipite femorale che potrebbe tenerlo fuori dal campo per un mese. Amorim ha detto del suo connazionale che è "impossibile da sostituire" e, come uno dei suoi giocatori più fidati, ha iniziato in tutte le 17 partite di campionato con lo United in questa stagione.

Ma la verità è che ora qualcuno deve prendere il suo posto, almeno per un mese, e alcuni si aspettano che sia ora. Aimoo non fa parte dell'undice titolare sotto Amorim per la Premier League da maggio 2025, una sconfitta per 2-0 contro il West Ham. Amorim ha detto di lui che sarà "il futuro del Manchester United, "questa è la mia opinione, deve solo aspettare la sua occasione e tutto può cambiare nel calcio in due giorni" (via SkySports).

Questo mette anche un drastico fine alle voci secondo cui Mainoo avrebbe lasciato la squadra in prestito a gennaio. Il ventenne aveva attirato interesse dall'Europa, ma Amorim dice che la squadra è già a corto di giocatori: "Se non troviamo qualcuno, è difficile [lasciare che Mainoo se ne vada]. Anche con una squadra completa, siamo più corti con qualcosa che può succedere qui."

"Pochi giorni prima [del suo infortunio], stavamo parlando del fatto che Kobbie non ha i minuti che merita o di cui ha bisogno". Pensi che Kobbie Mainoo avrà la sua occasione di brillare questo mese senza Bruno Fernandes per il Manchester United?

Kobbie Mainoo sarà "il futuro del Manchester United", dice Ruben Amorim
Kobbie Mainoo / Shutterstock

This post is tagged as:

SportfootballManchester UnitedRuben AmorimPremier League


Caricamento del prossimo contenuto