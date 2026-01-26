Koei Tecmo rimanda indefinitamente il remaster di Dynasty Warriors 3

Annunciato lo scorso anno, l'attesissimo Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered avrebbe dovuto essere lanciato su PC, PS5 e Nintendo Switch 1 e 2 già a marzo 2026, ma oggi i fan si sono svegliati con la notizia del suo ritardo.

Nel quadro del rapporto trimestrale di Koei Tecmo, l'annuncio è arrivato tramite una lettera aperta dello stesso produttore del gioco, Tomohiko Sho, che scrive:

"L'uscita di Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered è stata posticipata rispetto al precedente annunciato 19 marzo 2026.

Come primo remaster della serie Dynasty Warriors, per soddisfare pienamente i nostri fan, abbiamo deciso di migliorare ulteriormente la qualità del gioco. La nuova data di uscita sarà annunciata in un secondo momento.

Apprezziamo la vostra pazienza mentre ci prendiamo ancora un po' di tempo prima che il gioco venga rilasciato".

Come potete vedere, non è stata fissata una nuova data, ma il ritardo sembra essere stato accolto con comprensione da parte dei fan, che si aspettano semplicemente un prodotto migliore e più rifinito al lancio. Si può anche ipotizzare che il ritardo possa essere legato all'uscita di Dynasty Warriors Origins: Visions of Four Heroes appena pochi giorni fa, dato che quel titolo, insieme al remaster ora ritardato del classico PS2 e Xbox del 2001, segna il grande ritorno della serie di lunga durata dal 2022 di Dynasty Warriors 9: Empires. o Samurai Warriors 5 nel 2021, se parliamo di giochi musou in generale di Koei Tecmo/Omega Force che non prevedono crossover con altre franchise o licenze.

Non vedi l'ora di leggere la versione moderna di Dynasty Warriors 3?