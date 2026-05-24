KPop Demon Hunters era originariamente pensato per essere un film molto più violento e per adulti

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KPop Demon Hunters è stato uno dei più grandi successi del 2025 e uno dei più recenti trionfi nell'animazione occidentale. Un sequel è in lavorazione, e siamo certi che da lì Netflix e Sony Pictures Animation saranno pronte a fare un franchise in grande su questa cosa.

Tuttavia, il film originale che ha dato il via a tutto avrebbe potuto essere molto diverso. Parlando con Deadline, la co-regista Maggie Kang ha spiegato che quando ha proposto l'idea per la prima volta nel 2018, era un film piuttosto diverso, descrivendo il concetto originale come "oscuro, adulto e molto violento."

Mentre il progetto prendeva forma, Kristine Belson, presidente di Sony Pictures Animation, ha detto che il film potrebbe avere potenziale da franchise. Fu suggerito che Kang modificasse alcuni aspetti chiave del film, rendendolo così più simile a ciò che è oggi. Parte di questi cambiamenti è stata l'ingresso di un co-regista, Chris Appelhans, che forse non era coreano, ma ha aiutato il film a mantenere la sua identità culturale.

"È sposato con una donna coreana e quindi, culturalmente, anche se non è coreano, sapevo che conosceva molto bene la cultura," Disse Kang. "Quello che ho davvero rispettato di Chris è che quando ha girato Wish Dragon, che culturalmente è un film cinese, sapeva che doveva andare in Cina per farlo, così si è trasferito lì e ha lavorato per due anni con una squadra cinese completa. Quindi, avevo un enorme rispetto per lui perché conosceva il valore di tutto ciò."

Avresti voluto vedere un gruppo più violento KPop Demon Hunters ?