Kylian Mbappé discute con un giornalista: "Penso che sia una domanda sbagliata"

Kylian Mbappé ha segnato quattro gol nella vittoria in Champions League per il Real Madrid ieri sera, che ha piazzato la squadra tra le prime 5 della classifica e ha avuto un effetto balsamico su Mbappé, che non era riuscito a segnare nelle ultime tre partite: una sconfitta contro il Liverpool e due pareggi in LaLiga contro Rayo Vallecano ed Elche.

Molti giornalisti ora parlano di "dipendenza di Mbappé", una dipendenza dagli obiettivi di vittoria di Mbappé. Tuttavia, quando gli è stato chiesto nella zona mista dopo la vittoria per 4-3 contro l'Olympiacos, l'attaccante francese si è mostrato visibilmente contrariato dalla questione.

"Penso che sia una domanda sbagliata. Ognuno ha il proprio compito nella squadra, e il mio è segnare gol. Non posso dire che senza altri giocatori non vinceremmo partite. Ogni squadra ha giocatori che fanno cose diverse, e la mia è segnare. È quello che posso fare per la squadra. Ma non penso alle dipendenze o cose del genere. Questa è una questione per giornalisti o estranei."

Quando è stato incalzato sulle ultime tre partite in cui il Madrid non ha vinto e Mbappé non ha segnato, il giocatore ha continuato: "Non puoi dire dipendenza, devi dire che Kylian è uno dei responsabili di non segnare gol, perché questo è il mio lavoro. Devi dire che Kylian non ha segnato e Kylian deve segnare".