Kylian Mbappé è "fatalista riguardo al calcio" e spera che i suoi futuri figli "odino il calcio"

Kylian Mbappé ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe questa settimana, in coincidenza con la pausa internazionale in cui Mbappé ha segnato in entrambe le vittorie per la Francia alle qualificazioni alla Coppa del Mondo ed è diventato il secondo miglior marcatore della Francia. Nonostante sia uno dei migliori calciatori del mondo, Mbappé ha ammesso di essere "fatalista" riguardo al calcio, dicendo anche che lo avrebbe "disgustato" se non fosse stato per la sua passione.

"Sono fatalista del mondo del calcio, ma non della vita. La vita è magnifica. Il calcio è quello che è. Mi piace dire che le persone che vanno allo stadio hanno la fortuna di venire solo per vedere uno spettacolo e non sapere cosa succede dietro le quinte.

Sinceramente, se non avessi avuto questa passione, il mondo del calcio mi avrebbe disgustato molto tempo fa", ha detto Mbappé.

Ha anche riso quando gli è stato chiesto se immagina di avere figli che odiano il calcio: "Lo spero. Ma penso, purtroppo, che un pallone non sarà mai lontano... In ogni caso, non consiglierei mai a un mio figlio di entrare nel mondo del calcio".

Mbappé continua a parlare brevemente della sua vita privata, spiegando perché non si è sposato giovane (ha 25 anni). Nonostante la sua insoddisfazione nei confronti del calcio, si impegna in esso: "Ognuno costruisce la propria vita in modo diverso. L'ho fatto pensando che il calcio fosse la mia vita e che volessi sfruttare al meglio la mia carriera. Forse mi sbaglio... Forse ho ragione. Solo il futuro lo dirà, o Dio a Suo tempo."