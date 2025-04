Kylian Mbappé è fortunato e riceve solo una sospensione di una partita dopo un violento contrasto

HQ

Kylian Mbappé è stato fortunato: il suo violento placcaggio contro il giocatore dell'Alavés Antonio Blanco domenica scorsa gli costerà solo una partita di sanzione. La Commissione per la Concorrenza della Federcalcio spagnola ha ritenuto che il contrasto fosse violento, ma dato che l'arbitro ha detto che il pallone era in discussione, la sua sanzione è stata inferiore.

Infatti, a causa delle circostanze, ha dovuto affrontare da una a tre partite di sospensione. Se fossero stati in tre, avrebbe saltato la finale di Copa del Rey contro il Barcellona sabato 26 aprile. Alla fine, salterà solo una partita della Liga, contro l'Athletic Club domenica prossima.

Nella stessa partita in cui Mbappé ha effettuato il contrasto, anche un giocatore dell'Alavés, Manu Sánchez, ha effettuato un contrasto contro Vinícius, ed è stato squalificato. La presenza di Mbappé alla semifinale di Champions League di stasera non è mai stata in pericolo, con la squadra che sperava di fare l'impossibile, un remontada tre gol in meno contro l'Arsenal al Bernabéu.