Kylian Mbappé rende omaggio a Cristiano Ronaldo che eguaglia il record di gol per il Real Madrid

Il Real Madrid ha chiuso l'anno con una vittoria sul Siviglia al Bernabéu, 2-0, che non ha subito dissipato le preoccupazioni della squadra, visto quanto il Siviglia sia stato vicino a pareggiare, anche giocando con un gol in meno quando Teixeira è stato espulso al 68° minuto. Jude Bellingham è stato premiato come uomo partita grazie al gol del primo tempo, e Kylian Mbappé ha segnato il secondo gol in un rigore negli ultimi cinque minuti, provocato da un Rodrygo molto migliorato.

Con il suo gol, Kylian Mbappé ha eguagliato Cristiano Ronaldo come miglior marcatore di sempre in un anno solare per il Real Madrid. Ronaldo ha segnato 59 gol nel 2013, e Mbappé ha segnato lo stesso numero nel 2025. Mbappé ha cercato disperatamente il suo 60° gol che avrebbe superato Ronaldo, ma non è riuscito a trovarlo.

Tuttavia, Mbappé ha goduto il momento, imitando la celebrazione di Ronaldo dopo il rigore. "È per lui. Di solito ne ho una mia, ma volevo condividerla con lui", confermò riguardo alla celebrazione. "Era il mio idolo da bambino, ho un ottimo rapporto con lui; ora è un agio".

Kylian Mbappé afferma che Cristiano Ronaldo lo ha aiutato ad adattarsi al Real Madrid

"Il record è incredibile. È il mio primo anno a fare qualcosa come Cristiano, il mio idolo, il miglior giocatore nella storia del Real Madrid e un punto di riferimento nel calcio mondiale. È un onore per me", ha detto Mbappé. "Volevo fargli un cenno perché è sempre stato molto affettuoso con me. Ha sempre parlato molto bene di Madrid e di come adattarsi. Sono molto felice di segnare gol per il Real Madrid e di vincere la partita."

Mbappé impiegarono 58 partite per segnare 59 partite. Finora in questa stagione 2025/26, Mbappé ha già segnato 29 gol: 18 in LaLiga, nove in Champions League e due in Copa del Rey.