Quanti gol servono Kylian Mbappé per battere il record di Cristiano Ronaldo al Real Madrid?

HQ

Kylian Mbappé ha segnato due gol nella partita degli ottavi di finale della Copa del Rey contro il Talavera, assicurando la qualificazione per il turno successivo della competizione, e per Mbappé l'obiettivo di superare il record di Cristiano Ronaldo è raggiungibile nell'ultima partita dell'anno sabato prossimo.

Ronaldo detiene il record per il maggior numero di gol segnati per il Real Madrid in un anno solare, 59 gol nel 2013. Ora, Mbappé è a un solo gol di distanza dal record e a due dal superarlo: ha segnato 58 gol con il Real Madrid nel 2025, il suo primo anno completo al club, dopo essere arrivato a giugno 2024.

Kylian Mbappé ha segnato quattro triplette nel 2025 (contro Valladolid, Manchester City, Barça y Kairat Almaty) e un 'poker' contro l'Olympiacos, e ha vinto il trofeo pichichi e la Scarpa d'Oro la scorsa stagione. 28 di questi 58 gol arrivano nelle 26 partite giocate in questa stagione, e attualmente è il miglior marcatore della LaLiga con 17 gol.

La sua ultima occasione sarà contro il Siviglia al Bernabéu, alle 21:00 CET, alle 20:00 GMT, la loro ultima partita dell'anno. La prima partita del Madrid nel 2026 sarà il 4 gennaio contro il Betis.