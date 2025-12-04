Kylian Mbappé si riscatta contro l'Athletic Club un anno dopo aver toccato il "fondo"

HQ

Il Real Madrid ha interrotto una preoccupante serie di tre pareggi consecutivi in LaLiga e ha ottenuto una vittoria per 3-0 in una delle partite collettive più forti della stagione, e in uno degli stadi più difficili della LaLiga: San Mamés dell'Athletic Club Bilbao. Un anno fa, nello stesso stadio, il Real Madrid ha perso 2-1 contro l'Athletic, con Mbappé che ha sbagliato un rigore: l'attaccante francese ha detto di aver "toccato il fondo" in quel momento.

Un anno dopo, Mbappé ha segnato una doppietta e ha assistito un altro colpo di testa per Camavinga. Con il suo sedicesimo gol e il quarto assist, ha partecipato a 20 dei 32 gol in Liga della stagione (62,5%). È il miglior marcatore della LaLiga, il doppio di Lewandowski e Ferran Torres per il Barcellona e Muriqi per il Maiorca.

La cattiva notizia è che Camavinga, che ha segnato il suo primo gol in LaLiga e il secondo in tutta la stagione, e Trent Alexander-Arnold, che ha assistito Mbappé nel primo gol, sono usciti dal campo infortunati, un ciclo interminabile di infortuni nella difesa del Real Madrid.

Il risultato lascia il Madrid a un punto dal Barcellona, leader della Liga. Il giorno prima, il Barça aveva sconfitto l'Atlético Madrid 3-1 e aveva sbloccato la zona alta del campionato.