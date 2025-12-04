Kylian Mbappé si riscatta contro l'Athletic Club un anno dopo aver toccato il "fondo"
Mbappé partecipò ai tre gol della vittoria comoda contro l'Athletic Club.
Il Real Madrid ha interrotto una preoccupante serie di tre pareggi consecutivi in LaLiga e ha ottenuto una vittoria per 3-0 in una delle partite collettive più forti della stagione, e in uno degli stadi più difficili della LaLiga: San Mamés dell'Athletic Club Bilbao. Un anno fa, nello stesso stadio, il Real Madrid ha perso 2-1 contro l'Athletic, con Mbappé che ha sbagliato un rigore: l'attaccante francese ha detto di aver "toccato il fondo" in quel momento.
Un anno dopo, Mbappé ha segnato una doppietta e ha assistito un altro colpo di testa per Camavinga. Con il suo sedicesimo gol e il quarto assist, ha partecipato a 20 dei 32 gol in Liga della stagione (62,5%). È il miglior marcatore della LaLiga, il doppio di Lewandowski e Ferran Torres per il Barcellona e Muriqi per il Maiorca.
La cattiva notizia è che Camavinga, che ha segnato il suo primo gol in LaLiga e il secondo in tutta la stagione, e Trent Alexander-Arnold, che ha assistito Mbappé nel primo gol, sono usciti dal campo infortunati, un ciclo interminabile di infortuni nella difesa del Real Madrid.
Il risultato lascia il Madrid a un punto dal Barcellona, leader della Liga. Il giorno prima, il Barça aveva sconfitto l'Atlético Madrid 3-1 e aveva sbloccato la zona alta del campionato.