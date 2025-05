Kylian Mbappé vince la sua prima Scarpa d'Oro, la più "economica" dal 2014

HQ

Mentre i suoi primi mesi al Real Madrid sono stati difficili e tutti hanno messo in dubbio la sua capacità di adattare la squadra, Kylian Mbappé ha finalmente dispiegato il suo potenziale e ha vinto la sua prima Scarpa d'Oro, assegnata al capocannoniere dei campionati europei. Le sue due reti nella partita contro la Real Sociedad sabato scorso.

Mbappé ha segnato 31 gol nella Liga in questa stagione, guadagnandosi anche il titolo di "Pichichi" come capocannoniere della Spagna, sei gol in più di Robert Lewandowski all'FC Barcelona. Sono otto gol in meno di Viktor Gyokeres dello Sporting CP, ma secondo le regole del premio, il campionato spagnolo moltiplica i gol per 2, mentre il campionato portoghese moltiplica i gol per 1,5 per ottenere i punti finali.

La Scarpa d'Oro più "economica" dal 2014

La vittoria di Mbappé con 62 punti e 31 gol è la Scarpa d'Oro "più economica" dal 2013-14, quando Luis Suárez sul Liverpool e Cristiano Ronaldo sul Real Madrid vinsero un premio condiviso con 31 gol e 62 punti. Il record di maggior numero di gol è detenuto da Leo Messi (50 gol e 100 punti) nel 2011-12, seguito da Cristiano Ronaldo, che ha segnato 48 gol nel 2014-15. Curiosamente, il Real Madrid ha vinto il campionato nel 2012 e il Barça ha vinto il campionato nel 2015...

Questa è anche la prima Scarpa d'Oro per Mbappé, che non l'ha mai vinta con il PSG, e la prima per un giocatore del Real Madrid dai tempi di Ronaldo nel 2014.