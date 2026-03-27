La 79ª edizione del Festival di Cannes assegna a Barbra Streisand la Palma d'Oro onoraria

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Mancano meno di due mesi all'inizio della 79ª edizione del Festival di Cannes e, come abbiamo già riportato, il regista de Il Signore degli Anelli Peter Jackson ha ricevuto una Palma d'Oro Onoraria. Oggi possiamo confermare che anche l'attrice Barbra Streisand riceverà questo premio onorario.

In particolare, l'attrice riceve questo onore in riconoscimento della sua carriera, per essere un'attrice di fama mondiale, oltre che regista, produttrice, sceneggiatrice, cantante e cantautrice.

"È con un senso di orgoglio e profonda umiltà che sono onorato di unirmi alla compagnia di ex decorati con la Palma d'Oro Onoraria il cui lavoro mi ha sempre ispirato," disse Barbra Streisand. "In questi tempi difficili, i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra umanità condivisa, e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza. Il cinema trascende i confini e la politica, e afferma il potere dell'immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole."

Ma questa non è l'unica notizia che abbiamo da riferire riguardo al Festival di Cannes: Harry Lighton, Emma Branderhorst, Joecar Hanna, Saulé Bliuvaité, Mansi Maheshwari e Oliver McGoldrick sono i sei nuovi registi accolti alla 51ª edizione della Résidence du Festival de Cannes.

Dal 16 marzo al 31 luglio 2026 avranno sede a Parigi, dove beneficeranno di un programma di residenza personalizzato per la sceneggiatura e di un programma collettivo di incontri con professionisti dell'industria cinematografica.

Quale figura del mondo del cinema vorresti vedere ricevere una Palma d'Oro Onoraria? E quale giovane regista vorresti vedere a La Résidence?