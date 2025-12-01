La Bielorussia accusa la Lituania di spionaggio con droni

HQ

Lunedì la Bielorussia ha accusato la Lituania di aver utilizzato un drone per condurre sorveglianza e sganciare "materiale estremista" a Grodno, una città di 360.000 abitanti vicino al confine polacco.

Le autorità hanno dichiarato che il drone trasportava una telecamera in grado di raccogliere informazioni e piccole bandiere associate all'opposizione al presidente Alexander Lukashenko. La Bielorussia ha affermato che il drone è stato lanciato da Kapciamiestis, un villaggio lituano vicino al confine.

Vilnius respinse le accuse come false. Un portavoce del Centro Nazionale per la Gestione delle Crisi della Lituania ha definito le accuse "inventate" e ha accusato la Bielorussia di ripetere un modello di incolpa ai paesi occidentali. Le tensioni seguono recenti interruzioni dei voli all'aeroporto di Vilnius causate da sospetti palloni nello spazio aereo nazionale.

