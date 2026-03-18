La CAF Champions League 2019, il precedente più vicino al dibattito AFCON 2025, ma con una grande differenza

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L'annullamento della finale della Coppa d'Africa, con il Marocco che ha vinto il titolo per default dopo che si è ritenuto che il Senegal avesse rinunciato alla partita, è stato storico. Ci sono stati precedenti simili, ma mai di tale portata, con la finale della CAF Champions League 2019 come la più simile.

La finale, giocata in formato andata e ritorno, iniziò con il Wydad AC del Marocco e l'Espérance de Tunis del Tunisi che pareggiarono 1-1 nella gara di andata. Ma la gara di ritorno, giocata una settimana dopo, il 31 maggio 2019, è stata annullata dai giocatori del Wydad Casablanca, dopo che l'arbitro ha annullato loro un gol al 59° minuto quando erano sotto 1-0. Quando i giocatori protestarono, si scoprì che il VAR non funzionava, quindi il gol non poteva essere riesaminato.

Questo ha portato a una pausa di un'ora e mezza, e infine l'arbitro ha fischiato la fine e la partita si è conclusa 1-0, 2-1 complessivo per il club tunisino. La CAF decise che la gara di ritorno dovesse essere rigiocata, ma la CAS si pronunciò a favore dell'Espérance e la partita non fu ripetuta.

L'AFCON 2025 è una situazione simile, ma in questo caso la partita è stata sospesa solo per 14 minuti, i giocatori sono tornati in campo e la partita è ripresa, giocandosi fino alla fine come al solito. Il Senegal baserà il suo ricorso al CAS nella decisione dell'arbitro di riprendere la partita, il che significa che tutto ciò che è accaduto successivamente è stato legale.

Un altro caso simile è stato la Supercoppa di Turchia 2023, giocata nell'aprile 2024, quando il Galatasaray vinse 3-0 per default, quando i giocatori del Fenerbahçe (tutti della squadra Under 19) lasciarono il campo dopo un minuto per protestare contro il proprio club. L'arbitro ha abbandonato la partita e invece Galatasaray ha giocato un'amichevole tra i giocatori.