La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes procederà nonostante l'interruzione di corrente

Le ultime notizie sulla Francia . Il Festival di Cannes ha appena confermato che la cerimonia di chiusura e gli eventi in programma si svolgeranno come previsto, nonostante una significativa interruzione di corrente che ha colpito Cannes e la regione circostante delle Alpi Marittime.

"Il Palais des Festivals è passato a una fornitura di energia indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmate, inclusa la cerimonia di chiusura, di procedere come previsto e in condizioni normali", ha dichiarato il festival in un comunicato.

E poi, prosegue il comunicato: "Tuttavia, le proiezioni al Cineum sono state temporaneamente sospese e riprenderanno non appena verrà ripristinata la corrente". Naturalmente, resta da vedere come si evolverà la situazione, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.