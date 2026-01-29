La Cina allenta le regole sui visti per i cittadini britannici durante la visita di Starmer a Pechino

HQ

La Cina permetterà ai cittadini britannici di viaggiare senza visto per soggiorni fino a 30 giorni, ha annunciato il Primo Ministro Keir Starmer durante la sua visita a Pechino, definendo questa mossa una vittoria per le aziende che desiderano espandersi nel mercato cinese. La decisione fa parte di un pacchetto di partenariato più ampio volto a rafforzare i legami economici tra i due paesi.

Starmer ha detto che le aziende hanno spinto per un accesso più facile alla Cina mentre cercano di aumentare la loro presenza all'estero, sostenendo che le regole più rilassate potrebbero aiutare a sostenere l'occupazione in Gran Bretagna. L'espansione dell'economia britannica è un obiettivo centrale del suo viaggio di quattro giorni, con Londra che si concentra fortemente sul settore dei servizi competitivo a livello globale.

Parallelamente al cambio del visto, entrambi i governi hanno concordato di avviare uno studio di fattibilità che potrebbe portare a un accordo bilaterale sui servizi. I funzionari hanno dichiarato che la partnership punterà a una cooperazione più stretta in ambito sanitario, finanziario, servizi legali e professionali, istruzione e competenze, settori in cui la Gran Bretagna esporta già circa 13 miliardi di sterline di servizi verso la Cina ogni anno...