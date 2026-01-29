Starmer e Xi si riavviano nei rapporti tra Regno Unito e Cina

HQ

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente cinese Xi Jinping hanno dichiarato un reset delle relazioni durante i colloqui a Pechino, sottolineando una nuova cooperazione economica, incluso un investimento di 15 miliardi di dollari di AstraZeneca in Cina. "La crescita interna è direttamente legata al nostro coinvolgimento con le più grandi potenze mondiali," ha detto Starmer.

L'incontro ha segnato la prima visita in Cina di un primo ministro britannico dal 2018. Starmer trascorse diverse ore con Xi in colloqui formali e in un pranzo di lavoro che ha affrontato scambi, sicurezza, la guerra della Russia in Ucraina e i diritti umani. Ha descritto la relazione come in una "posizione di forza" e ha confermato i progressi nelle discussioni per ridurre i dazi sul whisky britannico. La Gran Bretagna ha inoltre annunciato che i visitatori a breve termine in Cina non avranno più bisogno di visto per soggiorni inferiori a 30 giorni.

Starmer, che cerca crescita economica in patria, ha dato priorità alla ricostruzione dei legami con la seconda economia mondiale nonostante le continue preoccupazioni riguardo allo spionaggio e alle libertà politiche. Xi ha detto che i rapporti avevano attraversato "colpi di scena" che non hanno servito nessuno dei due paesi e ha chiesto una partnership a lungo termine che possa resistere alla prova del tempo.

La visita arriva mentre iprimi alleati occidentali stanno rivalutando le loro partnership globali in un contesto di tensioni con il presidente statunitense Donald Trump. Starmer ha inoltre ottenuto un accordo con Pechino per cooperare contro le reti di traffico di migranti, concentrandosi sulla condivisione di informazioni e limitando l'uso improprio dei motori di barche di fabbricazione cinese usati nei passaggi del Canale...