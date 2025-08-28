La colonna sonora Kirby and the Forgotten Land è ora disponibile con Nintendo Music

HQ

Oggi segna la prima mondiale dell'edizione Switch 2 di Kirby and the Forgotten Land e abbiamo già condiviso i nostri pensieri su di esso nella nostra recensione. Se volete sapere cosa ne pensiamo, potete trovarlo qui, e se volete un'accogliente colonna sonora di Kirby da ascoltare mentre leggete, Nintendo l'ha organizzata per voi.

Questa primavera, le canzoni del gioco sono state rilasciate tramite l'app Nintendo Music, ma non tutte. Ora il resto è stato aggiunto, giusto in tempo per il lancio del gioco, in modo da poter ascoltare l'intero pacchetto di melodie allegre che rendono immediatamente il mondo un po' più colorato.

Le nuove canzoni sono già state aggiunte, quindi avvia l'app e riproducile.