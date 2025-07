La compagna di squadra di Jess Carter dice che sostenerla dopo gli abusi razzisti "ci ha unito come squadra"

HQ

Inghilterra e Italia si affrontano stasera alle semifinali di Women's Euro (20:00 BST, 21:00 CEST), la prima partita per le Leonesse da quando il difensore Jess Carter ha dichiarato che si stava ritirando dai social media dopo aver subito "molti abusi razziali", decidendo di lasciare i suoi account sui social media a una squadra da affrontare. Una misura "per proteggermi per mantenere la concentrazione sull'aiutare la squadra".

Il messaggio di Carter ha avuto un enorme impatto in Inghilterra, in quanto ha suscitato un'ondata di sostegno da parte di altri compagni di squadra, della Federcalcio, della UEFA e persino del primo ministro Keir Starmer, che hanno offerto il loro sostegno a Carter e alla squadra, e a "tutti i giocatori che hanno subito razzismo, dentro e fuori dal campo".

La centrocampista Georgia Stanway, che ha parlato nella conferenza stampa prima della partita, ha affermato che questo caso ha effettivamente rafforzato il legame tra i giocatori. "Semmai, ci ha unito come squadra", ha detto Stanway lunedì. "Dobbiamo tagliarlo fuori dalla società. Dobbiamo tagliarlo fuori dal calcio. In questo momento, tutto ciò che possiamo fare è mostrare il nostro sostegno e la nostra unione."

Nel frattempo, l'allenatore Sarina Wiegman ha detto che Carter è pronto per giocare stasera. "Questo la dice lunga su di lei e sulla squadra. Abbiamo avuto una conversazione. È una situazione difficile, ma Jess è una persona molto forte, anche lei vuole andare avanti, ma lei e noi abbiamo sentito che dovevamo affrontare questo problema, non possiamo lasciarlo andare".