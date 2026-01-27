La Cupola d'Oro di Trump: dopo un anno, i sogni missilistici incontrano la realtà radicata

HQ

Un anno dopo il lancio dell'iniziativa di difesa missilistica Golden Dome, da 25 miliardi di dollari, il programma del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto progressi visibili minimi, ritardati da dispute tecniche e preoccupazioni riguardanti componenti spaziali. Il progetto, annunciato il 27 gennaio 2025, mira a stabilire un sistema completo di difesa missilistica nazionale entro il 2028, ma la maggior parte dei fondi deve ancora essere spenduta.

I funzionari affermano che il programma sta ancora finalizzando la sua architettura, in particolare gli elementi sperimentali spaziali, che includono reti satellitari avanzate e potenzialmente sistemi difensivi in orbita. I dibattiti sulle tecnologie classificate, incluse le capacità di comunicazione e anti-satellite, hanno rallentato gli approvvigionamenti. Solo pochi piccoli contratti, ciascuno del valore di circa 120.000 dollari, sono stati assegnati a aziende come Northrop Grumman, Lockheed Martin, True Anomalia e Anduril.

Gli esperti della difesa sottolineano che gran parte dell'ultimo anno si è concentrata su personale, revisioni della sicurezza e pianificazione, con un impiego su larga scala improbabile entro il 2028. Rimangono anche dubbi sul ruolo della Groenlandia, nonostante Trump abbia ripetutamente collegato l'isola al progetto. I funzionari statunitensi chiariscono che la Groenlandia non fa formalmente parte dell'architettura della Cupola d'Oro, anche se gli accordi attuali consentono già l'espansione delle operazioni militari statunitensi lì...

