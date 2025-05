La Danimarca rafforza lo scudo navale con nuovi missili ESSM Copenaghen stanzia oltre 130 milioni di dollari per migliorare le difese aeree delle fregate in mezzo alle crescenti minacce regionali.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Ora sappiamo che la Danimarca migliorerà le capacità di difesa aerea delle sue fregate di classe Iver Huitfeldt con ulteriori missili ESSM Block 2 e sistemi di supporto, ha annunciato lunedì il Ministero della Difesa danese.

Il Ministero della Difesa ha confermato un investimento di 880 milioni di corone danesi (133 milioni di dollari) dal suo Fondo di accelerazione, che include la consegna accelerata di unità pre-pianificate. L'aggiornamento ha lo scopo di rafforzare la protezione contro le minacce aeree come droni, aerei e missili. Korsor, Danimarca - 22 agosto. 2015: fregata F361 Iver Huitfeldt della Royal Danish Navy // Shutterstock