La demo di Heroes of Might and Magic: Olden Era è ora disponibile

Molti di voi potrebbero non essere nati, ma il 9 ottobre di 30 anni fa, i giochi per PC sono cambiati per sempre. O, almeno, è nata una serie di titoli fantasy a turni che si sono rapidamente distinti dagli altri. Si trattava di Heroes of Might and Magic, e ora Ubisoft, che controlla l'IP, sta per rilasciare un nuovo capitolo della serie, Heroes of Might & Magic: Olden Era, che ha gli occhi puntati proprio su quei primi capitoli della serie che ancora oggi offrono un gameplay avvincente che altri franchise non sono stati in grado di replicare.

Ieri sera, Ubisoft ha tenuto uno speciale evento in streaming che ripercorre la storia del franchise di HoMM e ha anche annunciato l'uscita della demo di Olden Era. È stato un annuncio agrodolce, in quanto ha anche notato il ritardo del rilascio dell'accesso anticipato all'inizio del 2026.

Nella demo di Heroes of Might &a Magic: Olden Era potremo provare quattro delle cinque fazioni giocabili presentate finora (l'ultima è stata lo Scisma), ma per fortuna nelle tre modalità di gioco che saranno disponibili al lancio. Puoi accedere alla demo Heroes of Might & Magic: Olden Era da Ubisoft Connect e Steam. E per riportare la nostalgia in grande stile, i classici capitoli di Heroes of Might & Magic II e Heroes of Might & Magic III, entrambi rispettivamente in versione Gold e Complete, sono arrivati su Game Pass su PC e sono disponibili a tutti gli attuali livelli di abbonamento.

Hai intenzione di provare la demo Heroes of Might & Magic: Olden Era ? Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.