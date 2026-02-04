La demo di Nioh 3 ha già raggiunto un milione di giocatori

HQ

Tra soli due giorni, Team Ninja debutterà un altro gioco. Dopo il lancio di Ninja Gaiden 4 in ottobre, lo sviluppatore torna con il prossimo capitolo atteso nell'universo di Nioh, con Nioh 3 previsto per PC e PS5 il 6 febbraio.

Con questo arrivo che si avvicina sempre di più, ora lo sviluppatore ha confermato che Nioh 3 sta diventando un successo tra i giocatori in vista del lancio, dato che la demo ha già superato il milione di download, il che forse è un segno che il gioco avrà un pubblico di dimensioni considerevoli al debutto.

Se non hai ancora giocato la demo Nioh 3, forse vale la pena trovare un po' di tempo per farlo, dato che i dati di salvataggio possono essere trasferiti all'intero gioco. Per il resto, per approfondire Nioh 3, recentemente è stato rivelato che l'edizione Xbox Series X/S del gioco potrebbe debuttare già in estate.