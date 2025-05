La dichiarazione del Liverpool FC dopo la collisione con l'auto da parata

HQ

Il Liverpool FC ha rilasciato una dichiarazione in merito all'incidente di lunedì, quando un'auto si è schiantata sulla folla durante i festeggiamenti per il titolo della Premier League. L'incidente non è stato definito terrorismo. Si ritiene che l'autista sia un uomo bianco britannico di 53 anni di Liverpool e si ritiene che l'incidente sia stato isolato.

Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside per quanto riguarda l'incidente di Water Street che è accaduto verso la fine della parata dei trofei all'inizio di questa sera.

I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente. Continueremo a offrire il nostro pieno sostegno ai servizi di emergenza e alle autorità locali che si stanno occupando di questo incidente, ha dichiarato il club in un comunicato.

Oltre alla dichiarazione, il Liverpool sta anche rinviando una serie di eventi interni del personale previsti per oggi, riferisce la BBC. Il club ha incoraggiato il personale a "riunirsi in questo momento per sostenersi a vicenda" in un'e-mail interna.

27 persone sono state portate in ospedale e due sono rimaste gravemente ferite, tra cui un bambino.