La doppiatrice di Yennefer non è sicura del suo ritorno in The Witcher IV

Ci siamo tutti affezionati a Geralt di Rivia con The Witcher 3: Wild Hunt. La lunga avventura di The Witcher aveva una grande profondità narrativa e il rapporto con Yennefer era una parte importante della storia, così come altri personaggi mitici come Dandelion/Jaskier. Nel caso di Yen, la sua doppiatrice, Denise Gough , ha spiegato di non essere del tutto sicura che il suo personaggio tornerà nel nuovo capitolo.

In un'intervista con Eurogamer, ha detto di non essere a conoscenza di come stia andando lo sviluppo del gioco. Ha anche parlato della sua esperienza di registrazione di The Witcher 3, che è stato il suo primo progetto nell'industria dei videogiochi. "Non sapevo cosa stavo facendo. Poi un sacco di ragazzi mi incontravano dal reparto audio e mi dicevano 'Sei tu Yennefer', e io rispondevo 'Chi è Yennefer'?"

Per ora, sappiamo che i doppiatori confermati sono Ciri e Geralt, quindi resta da vedere quanti personaggi del terzo gioco torneranno per il quarto. L'annuncio ai The Game Awards è stata una grande sorpresa che abbiamo accolto tutti a braccia aperte. Sembra che il titolo non arriverà prima del 2026.

