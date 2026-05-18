La famosa statua del Gundam a Tokyo verrà rimossa alla fine dell'estate

Come probabilmente sapete, Netflix sta lavorando a un film di Gundam, che sembra destinato a essere un progetto davvero ad alto budget. Basiamo questa supposizione sul fatto che vediamo protagonisti sia Sydney Sweeney che Jason Isaacs, e le riprese sono attualmente in pieno svolgimento.

Non sappiamo ancora quando debutterà, ma si potrebbe sospettare che il famoso e enorme RX-0 Unicorn Gundam bianco (circa 20 metri, scala 1:1) che si trova fuori da un centro commerciale a Odaiba sia uno strumento di marketing di prim'ordine. Ma il fatto è che non ci sarà quando il film debutta; dopo nove anni, Japan Today riporta ora che sarà smantellata tra un paio di mesi.

Bandai Namco non ha commentato la decisione, ed è una meta turistica molto popolare che attira persone da tutto il mondo, quindi sembra che stia svolgendo il suo scopo e offre anche spettacolari spettacoli di luci la sera. Se vuoi andare a vedere, la troverai nel distretto di Odaiba (un'isola artificiale), ma dovrai agire in fretta, perché sparirà entro la fine di agosto, probabilmente per sempre.

Anche se questa è la più famosa, troverai anche enormi statue di Gundam sia a Fukuoka che a Osaka.