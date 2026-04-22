La FIBA sceglie Francia e Giappone come ospiti della Coppa del Mondo di Basket 2030, 2031

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La FIBA ha annunciato i paesi ospitanti per le prossime due edizioni della Coppa del Mondo di Basket maschile e femminile, dopo quelle del 2026 (la prossima Coppa del Mondo femminile a Berlino) e del 2027 (la Coppa del Mondo maschile in Qatar, già nelle fasi di qualificazione). La Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA 2030 si terrà in Giappone, mentre la Coppa del Mondo di Basket FIBA 2031 si terrà in Francia.

La prossima edizione femminile della Coppa del Mondo di basket dopo Berlino 2026 (4-13 settembre) si terrà a Tokyo, dal 26 novembre all'8 dicembre 2030. Nel frattempo, la prossima coppa maschile dopo quella del 2027 in Qatar si terrà in tre città francesi: Lille, Lione e Parigi tra il 29 agosto e il 14 settembre 2031, con la finale a Parigi.

La decisione è stata fondamentale che entrambe le città hanno recentemente ospitato i Giochi Olimpici, Tokyo nel 2021 e Parigi nel 2024. La squadra femminile del Giappone ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre la squadra maschile della Francia ha conquistato l'argento ai Giochi di Parigi 2024.

"Giappone e Francia sono due nazioni amanti del basket, due destinazioni estremamente popolari tra i nostri tifosi, giocatori e partner. Ma ciò che ci entusiasma di più sia per il 2030 che per il 2031 è quella qualità davvero rara che Giappone e Francia possiedono, ovvero aggiungere il loro tocco locale unico di eccellenza e sapore per rendere gli eventi davvero indimenticabili col tempo", ha detto FIBA.